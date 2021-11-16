В центре Сум отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ с 15.00 временно прекращено водоснабжение ул. Покровская, пл. Покровская, ул. Первомайская, 3/1, ул. Петропавловская, 52.
Для выполнения аварийно-ремонтных работ в ночь с 25 на 26 ноября будет остановлена работа Лепеховского и Ново-Оболонского водозаборов....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды в районе ул. Ильинская....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Отдел "Служба 15-80" сообщает о проведении регламентных и ремонтных работах на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....