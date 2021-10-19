Россиянка пыталась незаконно вывезти из Украины старинную Библию

Согласно статье 197 Таможенного кодекса Украины и п. 7 приложения № 1 Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины, утвержденной Приказом Минкультуры и искусств Украины № 258 от 22.04.2002 обязательному письменному декларированию по установленной форме. Также гражданка должна была предоставить разрешительные документы для ее перемещения.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины.
Библия временно изъята и направлена на экспертизу.
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