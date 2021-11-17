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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах спасатели дважды тушили возгорания автомобилей (видео)

5 декабря в 01.30 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля по ул. 2-я Харьковская в г. Сумы.

Звонили жители многоэтажного жилого дома, которые увидели, что горит припаркованное вблизи дома транспортное средство. На место вызова прибыл дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, огонь полностью охватил Subaru Forester. В 01:48 пожар был локализован, а в 01:58 – ликвидирован.

В этот же день в 13:56 дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части был вызван по ул. Подгорную в г. Сумы, где загорелся Ford Focus. О пожаре сообщил хозяин авто, увидевший дым и пламя из-под панели приборов, которое начало быстро распространяться на салон легковушки. В 14:09 пожарные локализовали пожар, а в 14:17 - ликвидировали.

Всего на тушение в этих двух случаях привлекалось 16 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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