В Сумах спасатели дважды тушили возгорания автомобилей (видео)

Звонили жители многоэтажного жилого дома, которые увидели, что горит припаркованное вблизи дома транспортное средство. На место вызова прибыл дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, огонь полностью охватил Subaru Forester. В 01:48 пожар был локализован, а в 01:58 – ликвидирован.
В этот же день в 13:56 дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части был вызван по ул. Подгорную в г. Сумы, где загорелся Ford Focus. О пожаре сообщил хозяин авто, увидевший дым и пламя из-под панели приборов, которое начало быстро распространяться на салон легковушки. В 14:09 пожарные локализовали пожар, а в 14:17 - ликвидировали.
Всего на тушение в этих двух случаях привлекалось 16 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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