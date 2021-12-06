Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14183

На Сумщине полностью вакцинировано меньше 40% взрослого населения

В настоящее время в области сделано 753 402 прививки. Вакцинировано 403 734 человека, в том числе двумя дозами привито 349668 человек, что составляет 39,4%.

Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета отметила снижение темпов вакцинации по области, что в общем-то созвучно с общегосударственной статистикой. Ни одна из областей не выполнила полностью рассчитанную нагрузку.

За последнюю неделю в Сумской области сделано 37 160 прививок. Хорошо поработали Ямпольская (121,4% от плана), Бочечковская (142,5%), Поповская (103%), Дубовязовская (102,6%) и Камышанская (102%) громады.

Низкие показатели работы в Верхнесыроватской (32%), Миропольской (32,5%), Шалыгинской (26%), Грунской (34%) громадах.

Она подчеркнула, что в области есть в достаточном количестве вакцины COMIRNATY™, MODERNA, СORONAVAC. Относительно поступления вакцины ASTRAZENECA ожидается уведомление Министерства здравоохранения в течение недели.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах отстранили от работы 16 невакцинированных учителей
Сегодня 11:49

В Сумах отстранили от работы 16 невакцинированных учителей

Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

В Сумах падают темпы вакцинации
Сегодня 08:51

В Сумах падают темпы вакцинации

Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщаила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
03.12.2021 14:15

График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

На выходных, 4 и 5 декабря, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....

Шостка стала первой на Сумщине, где заработал пункт вакцинации для детей
02.12.2021 13:35

Шостка стала первой на Сумщине, где заработал пункт вакцинации для детей

Отныне детям в возрасте от 12-ти лет и их родителям можно прививаться от коронавируса в помещении детской поликлиники в Шостке....

Сумских бездомных прививали от COVID-19
30.11.2021 16:52

Сумских бездомных прививали от COVID-19

В целях предотвращения и распространения вирусной инфекции COVID-19 подопечных Дома ночного пребывания КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления...

Новости

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 99 человек
Сегодня 08:48
На Сумщине полностью вакцинировано меньше 40% взрослого населения
Сегодня 14:14
На Сумщине количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 12%
Сегодня 14:08
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе (видео)
Сегодня 13:57
Сумской боец выиграл чемпионат Украины по фри-файту
Сегодня 13:37
В Сумах госпитализировали 52 ребенка с ОРВИ
Сегодня 12:46
Сумские самбисты отличились в Харькове
Сегодня 12:05
В Сумах отстранили от работы 16 невакцинированных учителей
Сегодня 11:49
Харьковская полиция помогла жителю Сумщины вернуться домой
Сегодня 11:17
На Сумщине будут судить наркоплантаторов
Сегодня 11:02
Сумские паракаратисты покорили чемпионат Украины
Сегодня 10:38
За неделю на Сумщине зарегистрировано 2357 опасных происшествий
Сегодня 10:12
view counter
view counter

Статьи

5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
Сегодня 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
Сегодня 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
Сегодня 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
Сегодня 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
Вчера 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.