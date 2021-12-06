На Сумщине полностью вакцинировано меньше 40% взрослого населения

Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета отметила снижение темпов вакцинации по области, что в общем-то созвучно с общегосударственной статистикой. Ни одна из областей не выполнила полностью рассчитанную нагрузку.
За последнюю неделю в Сумской области сделано 37 160 прививок. Хорошо поработали Ямпольская (121,4% от плана), Бочечковская (142,5%), Поповская (103%), Дубовязовская (102,6%) и Камышанская (102%) громады.
Низкие показатели работы в Верхнесыроватской (32%), Миропольской (32,5%), Шалыгинской (26%), Грунской (34%) громадах.
Она подчеркнула, что в области есть в достаточном количестве вакцины COMIRNATY™, MODERNA, СORONAVAC. Относительно поступления вакцины ASTRAZENECA ожидается уведомление Министерства здравоохранения в течение недели.
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