На Сумщине полностью вакцинировано меньше 40% взрослого населения В настоящее время в области сделано 753 402 прививки. Вакцинировано 403 734 человека, в том числе двумя дозами привито 349668 человек, что составляет 39,4%.

Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета отметила снижение темпов вакцинации по области, что в общем-то созвучно с общегосударственной статистикой. Ни одна из областей не выполнила полностью рассчитанную нагрузку.

За последнюю неделю в Сумской области сделано 37 160 прививок. Хорошо поработали Ямпольская (121,4% от плана), Бочечковская (142,5%), Поповская (103%), Дубовязовская (102,6%) и Камышанская (102%) громады.

Низкие показатели работы в Верхнесыроватской (32%), Миропольской (32,5%), Шалыгинской (26%), Грунской (34%) громадах.

Она подчеркнула, что в области есть в достаточном количестве вакцины COMIRNATY™, MODERNA, СORONAVAC. Относительно поступления вакцины ASTRAZENECA ожидается уведомление Министерства здравоохранения в течение недели.