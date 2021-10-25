Глуховские каратистки отличились во Львове

В соревнованиях приняли участие 752 спортсмена из 42 клубов из 3 стран.
Сумщину на турнире представляли воспитанники глуховского центра «Додзё»:
2 место – Фоменко Екатерина – кадетки до 47 кг в кумите;
3 места – Лата Екатерина – кадетки более 54 кг в кумите и ката;
4 место – Лата Олег – мужчины до 84 кг.
В целом достойный результат нашей небольшой команды – 23 место среди 42 команд.
Чемпионат Украины среди школьников и студентов прошел 27 ноября в г. Днепр....
6 ноября в Шостке на базе спортивного комплекса «Свема» прошел 7-й Открытый чемпионат Шосткинского района по олимпийскому каратэ....
30-31 октября прошел 16-й Кубок Украины и Всеукраинский турнир по фунакоши шотокан каратэ....
На выходных в Виннице прошел чемпионат Украины по киокушинкай каратэ среди девушек и юношей 2007-2012 г.р....
22-24 октября в Полтаве проходил чемпионат Украины по каратэ WKF....