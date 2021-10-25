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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Глуховские каратистки отличились во Львове

Международный турнир XI LVIV KARATE OPEN – PREMIER LEAGUE UKF проходил 5 декабря в городе Львов.

В соревнованиях приняли участие 752 спортсмена из 42 клубов из 3 стран.

Сумщину на турнире представляли воспитанники глуховского центра «Додзё»:

2 место – Фоменко Екатерина – кадетки до 47 кг в кумите;

3 места – Лата Екатерина – кадетки более 54 кг в кумите и ката;

4 место – Лата Олег – мужчины до 84 кг.

В целом достойный результат нашей небольшой команды – 23 место среди 42 команд.

Спорт Каратэ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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