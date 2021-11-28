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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:02345

На Сумщине будут судить наркоплантаторов

За выращивание конопли и хранение почти 15 кг готовой к употреблению марихуаны будут судить 5 жителей Сумщины.

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти жителей Сумщины, которые по предварительному сговору выращивали растения конопли и хранили готовую для употребления марихуану в большом количестве (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 310 и ч. 2). 3 статьи 309 УК Украины).

По данным следствия, пятеро мужчин на территории Лебединского района незаконно засеяли плантацию коноплей, за которой тщательно ухаживали и собирали «урожай». Во время проведения санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства было изъято более тысячи растений конопли и около 15 килограммов марихуаны, уже готовой к употреблению. По предварительному подсчету стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 3 млн грн.

Противоправная деятельность лиц прекращена 2 октября 2021 года сотрудниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности совместно со следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции области при силовой поддержке бойцов роты особого назначения и с привлечением кинологов со служебными собаками.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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