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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах госпитализировали 52 ребенка с ОРВИ

Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано уменьшение случаев заболевания на 13,6% по сравнению с предыдущей неделей. Всего заболели 1483 человек. Среди заболевших 58% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости – 561,3 на 100 тыс. населения, что ниже круглогодичного порогового уровня – 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 267 жителей города, в том числе 52 ребенка. Это 18% от всех заболевших.

Общество ОРВИ
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