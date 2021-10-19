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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:25745

Когда Сумщина сможет выйти из «красной зоны»?

На Сумщине уже два дня превышены всего два индикатора определения уровней эпидемической опасности.

Уже два дня подряд уровень госпитализации вошел в норму (<60 на 100 тыс. населения). В пятницу он составлял 62,7, в субботу – 59,7, в воскресенье – 58,5.

Превышены только:

- коэффициент выявления случаев инфицирования (<20%). Он составляет за последние три дня 26,3, 25,0 и 25,4%;

- уровень заболеваемости (<75 на 100 тыс. населения) – 445.

Как только оба выйдут в норму, Сумщину переведут в «желтую зону»

Остальные индикаторы в норме:

- охват тестированием (≥300 на 100 тыс. нас.) – 822;

- динамика уровня госпитализации (≤50%) – минус 18,3%;

Загруженность коек с кислородом – 47,2%.

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Общество Желтая зона Карантин Красная зона
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