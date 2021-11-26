В Сумах количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 24%

По ее словам, за прошлую неделю заболело 625 сумчан, что на 24% меньше, чем неделей ранее (819). Среди заболевших 83 (104) ребенка и 9 (7) медработников. Зафиксировано на прошлой неделе 24 (42) летальных случая. За неделю выздоровело в 2,5 раза больше сумчан, чем заболело – 1685 (1991). Среди них 94 ребенка (101) и 14 медработников (13).
Всего было зарегистрировано 53 144 случаев позитивного ПЦР-исследования среди жителей Сум. Среди них 5,5% - дети. Всего заболело 2946 детей, на сегодня 93% выздоровело, 193 продолжают лечение. Заболело 1638 медработников, 98% выздоровело, 25 продолжают лечение, 7 умерли.
Всего зарегистрировано 932 летальных случаев, - 1,7% от заболевших.
На сегодня продолжают болеть 2371 человек, что на 31% меньше, чем неделей ранее.
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
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