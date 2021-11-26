Каждый пятый вакцинирован: сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах заняты 54% коек для лечения COVID-19. Лечатся в стационарах 357 пациентов (неделей ранее было 409) - 337 взрослых и 20 детей. Среди взрослых, которые находится в стационарах, не вакцинированы 81% пациентов. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 89% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии и реанимации – 100% непривиты. На сегодня в городских больницах 19 пациентов на аппаратах ИВЛ и на СИПАП.

В больницах областного подчинения находятся 117 (148) жителей Сум, из них 8 на кислородной поддержке.