Каждый пятый вакцинирован: сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

По ее словам, в Сумах заняты 54% коек для лечения COVID-19. Лечатся в стационарах 357 пациентов (неделей ранее было 409) - 337 взрослых и 20 детей. Среди взрослых, которые находится в стационарах, не вакцинированы 81% пациентов. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 89% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии и реанимации – 100% непривиты. На сегодня в городских больницах 19 пациентов на аппаратах ИВЛ и на СИПАП.
В больницах областного подчинения находятся 117 (148) жителей Сум, из них 8 на кислородной поддержке.
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 99 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 4, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 285 человек (Конотопский р-н – 33, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 26, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 295 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 21, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 476 человек (Конотопский р-н – 80, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...