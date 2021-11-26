В Сумах падают темпы вакцинации Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщаила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на протяжении прошлой недели проведено 9622 прививки, что меньеше, чем на предыдущей неделе.

Всего в Украине с начала кампании вакцинации завершили вакцинацию 11 662 441 человек. В Сумской области завершили вакцинацию 348 788 человек. В Сумах – 158 775 человек. Это 61,3%от всего населения города или 74% взрослого населения.