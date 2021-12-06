В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 99 человек COVID-19 подтвердили у 99 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 77).

По состоянию на 6 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 799 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2623 летальных случая, за минувшие сутки – 4 (Сумской р-н – 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 116644 человек, из них за прошедшие сутки – 298 (Конотопский р-н – 89, Сумской р-н – 209).