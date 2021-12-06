В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 99 человек

По состоянию на 6 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 799 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2623 летальных случая, за минувшие сутки – 4 (Сумской р-н – 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 116644 человек, из них за прошедшие сутки – 298 (Конотопский р-н – 89, Сумской р-н – 209).
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 285 человек (Конотопский р-н – 33, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 26, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 295 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 21, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 476 человек (Конотопский р-н – 80, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...