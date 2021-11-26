Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26477

Мэр Сум уехал в командировку посмотреть на патрульный катер «Сумы»

Мэр Сум Александр Лысенко уехал на церемонию введения в состав Военно-морских сил Украины патрульного катера «Сумы».

Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил первый заммэра Михаил Бондаренко.

По его словам, именно сегодня в день 30-летие создания Вооруженных сил Украины новые патрульные катера «Фастов» и «Сумы», полученные из США, будут введены в состав ВМС Украины.

Справка

«Сумы» (до 2021 года - "Окракок"; англ. WPB-1307 "Ocracoke") - патрульный катер типа "Айленд" A-серии, построенный для Береговой охраны США. Бортовой номер P192, названный в честь г. Сумы.

В составе береговой охраны США катер находился с 1986 по 2019 гг. под названием Ocracoke (б/н WPB-1307), порт приписки Портленд. После передачи ВМС Украины катер получил название «Сумы» (б/н P192), должен войти в состав дивизиона катеров типа «Айленд», который будет базироваться в акватории порта «Южный».

Доставлен в Одессу 23 ноября 2021 вместе с однотипным «Фастовом» (P193) на борту грузового судна Ocean Grand. Кроме катеров было доставлено и несколько контейнеров с оборудованием и запасными частями.

Общество Катер Сумы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter
view counter

Статьи

Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
Сегодня 08:33
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
Сегодня 07:31
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
Вчера 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.