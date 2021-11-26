Мэр Сум уехал в командировку посмотреть на патрульный катер «Сумы» Мэр Сум Александр Лысенко уехал на церемонию введения в состав Военно-морских сил Украины патрульного катера «Сумы».

Об этом сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил первый заммэра Михаил Бондаренко.

По его словам, именно сегодня в день 30-летие создания Вооруженных сил Украины новые патрульные катера «Фастов» и «Сумы», полученные из США, будут введены в состав ВМС Украины.

Справка

«Сумы» (до 2021 года - "Окракок"; англ. WPB-1307 "Ocracoke") - патрульный катер типа "Айленд" A-серии, построенный для Береговой охраны США. Бортовой номер P192, названный в честь г. Сумы.

В составе береговой охраны США катер находился с 1986 по 2019 гг. под названием Ocracoke (б/н WPB-1307), порт приписки Портленд. После передачи ВМС Украины катер получил название «Сумы» (б/н P192), должен войти в состав дивизиона катеров типа «Айленд», который будет базироваться в акватории порта «Южный».

Доставлен в Одессу 23 ноября 2021 вместе с однотипным «Фастовом» (P193) на борту грузового судна Ocean Grand. Кроме катеров было доставлено и несколько контейнеров с оборудованием и запасными частями.