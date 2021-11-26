В Сумах продолжается индорхоккейный чемпионат

В турнире принимают участие 6 команд .5 из которых сумские.
Результаты второго игрового дня:
МСК «Сумчанка» 16:2 «Динамо» Сумы
МСК «Сумчанка» 7:1 Бориспольская ДЮСШ
«Динамо» Сумы 7:1 Сумская ОДЮСШ-КСД
Бориспольская ДЮСШ 2:0 «ИФК СумГПУ»
СОДЮСШ-КСД 1:1 (бул.1:3) СДЮСШОР «Динамо» Сумы
СДЮСШОР «Динамо» 1:5 «ИФК СумГПУ»
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