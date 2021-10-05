Сумские лучники выиграли 12-часовый турнир

Сумская команда «OK, Google!» в составе Алексея Гунбина и Владислава Лесняка стала лучшей, набрав в итоге 3530 очков из 3600 возможных.
На втором месте оказалась еще одна сумская команда «ТАНК» - Артем Овчинников и Валерий Каменский – 3476.
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