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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские лучники выиграли 12-часовый турнир

4 декабря в Киеве проходил Командный турнир по стрельбе из лука "ADM archery challenge".

Сумская команда «OK, Google!» в составе Алексея Гунбина и Владислава Лесняка стала лучшей, набрав в итоге 3530 очков из 3600 возможных.

На втором месте оказалась еще одна сумская команда «ТАНК» - Артем Овчинников и Валерий Каменский – 3476.

Спорт Стрельба из лука
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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