Сумские лучники выиграли 12-часовый турнир 4 декабря в Киеве проходил Командный турнир по стрельбе из лука "ADM archery challenge".

Сумская команда «OK, Google!» в составе Алексея Гунбина и Владислава Лесняка стала лучшей, набрав в итоге 3530 очков из 3600 возможных.

На втором месте оказалась еще одна сумская команда «ТАНК» - Артем Овчинников и Валерий Каменский – 3476.