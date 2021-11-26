Сумской биатлонист прорвался в ТОП-20 на Кубке мира Мужская гонка преследования в шведском Остерсунде поставила жирный восклицательный знак в программе второго этапа Кубка мира!

И как же здорово, что и для украинских болельщиков эта соревновательная неделя завершилась тоже положительными эмоциями.

В персьюте нашу команду представляли Дмитрий Пидручный и наш Антон Дудченко. Оба на старте сезона демонстрируют неплохие кондиции, что еще раз доказали и во вчерашней эстафете. А положительные эмоции, полученные вчера, должны были помочь и в этой гонке, пишет biathlon.com.ua.

И по крайней мере одному из украинцев удался классный прорыв по ступенькам протокола преследования! Антон Дудченко, стартовав 44-м, блестяще отработал на огневых рубежах, лишь раз заглянув на круг штрафа и к финишу сумел добраться до топ-двадцатки! Итоговая позиция Антона – девятнадцатая, которую он вырвал в фотофинише с опытнейшим итальянцем Лукасом Хофером! 25 мест отыгрыша!

Пидручный также сумел набрать кубковые очки, хотя и двигался по ходу гонки в обратном направлении. Старт для капитана сложился – лучше не придумаешь: после двух нулей в лежке Дмитрий рванул с 24-го стартового места в десятку сильнейших! Но стойка нашего чемпиона мира в этой дисциплине на этот раз подвела: третий и четвертый рубежи Пидручный провел с двумя кругами штрафа на каждом, и к финишу пришел 32-м. Возможно, Дима чуть не справился со скорострельностью: по этому показателю он – третий в гонке.

Ну а головокружительные перемещения в группе лидеров гонки привели к тому, что на заключительный рубеж одновременно пришли трое – два основных соперника в спринте Себастьян Самуэльссон и Эмильен Жаклен, а также подтянувшийся с пятой стартовой позиции Ветле Сьястад Кристиансен. До того первую стойку француз отработал с двумя промахами, а два скандинава – с одним у каждого.

Темп в мини-группе задавал Самуэльссон, он же первым начал стрельбу, но… судьба третьей подряд победы для шведа решалась в последнем выстреле. Первые четыре швед закрыл, но в последнем все-таки ошибся! Несколькими секундами ранее промах допустил и Жаклен. А вот Кристианен, для которого промах в первой стойке стал единственным на четырех рубежах, устремился на трассу лидером!

Перевес Ветле Сьястада над двумя быстрейшими лыжниками среди биатлонистов на старте сезона составлял 16 секунд, и француз со шведом были в силах его ликвидировать. Но Жаклен и Самуэльссон заигрались в тактику, решая – кто должен тянуть за собой соперника, и дистанция до Кристиансена стала только расти! Ветле Сьястад на виражах имел возможность прекрасно оценить ситуацию и спокойно довел гонку до победы. Второй в личных гонках Кубка мира! До сегодняшнего дня его единственной победой был спринт в Солт-Лейк-Сити в сезоне 2018/19!

Но победа в персьюте стала не единственным трофеем Кристиансена в этой гонке. Перед стартом он лишь три балла уступал лидер в общем зачете Кубка мира, а после финиша – впервые примерил желтый биб лидера тотала!

В борьбе за серебро все решилось на финишной прямой. Как ни старался Эмильен Жаклен тактически переиграть Себастьяна Самуэльссона, швед оказался сильнее, в очередной раз показав лучшее время чистого бега в гонке.

А дальше произошел сущий кошмар для участников нашего турнира прогнозистов ) Следующие четыре позиции заняли те, на кого мало кто рассчитывал перед стартом: чех Михал Крчмарж и финн Теро Сеппяля прорвались с 15 и 16 мест, а австриец Симон Эдер и итальянец Томмазо Джакомел - с 27-го и 26-го соответственно! Причем для Сеппяля и Джакомела 5-е и 7-е мета стали лучшими в карьере в гонках Кубка мира!

Что же до общего зачета, то борьба здесь закручивается с новой силой. Перевес Кристиансена над Самуэльссоном, у которго он и отобрал желтый биб, составляет всего три балл. А на пятки им обоим наступают еще и Йоханнес Бё и Жаклен! Олимпийский сезон будет жарким ) Украинским же болельщикам наверняка поднимает настроение присутствие в топ-тридцатке уже двух биатлонистов: Дмитрий Пидручный покидает Остерсунд 22-м в общем зачете, Антон Дудченко – 28-м.

Сейчас есть немного времени для того, чтобы перевести дух и восстановить силы. Спортсмены переезжают в Центральную Европу, и соревнования в Хохфильцене возобновятся в ближайшую пятницу двумя спринтами.

Гонка преследования. Мужчины

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+1+0) 30:14,8

2. Себастьян Самуэльссон (1+1+1+1) +9,8

3. Эмильен Жаклен (0+0+2+1) +11,0

...

19. Антон Дудченко (0+1+0+0) +1:48,2

32. Дмитрий Пидручный (0+0+2+2) +2:36,2