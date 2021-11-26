Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54330

Сумской биатлонист прорвался в ТОП-20 на Кубке мира

Мужская гонка преследования в шведском Остерсунде поставила жирный восклицательный знак в программе второго этапа Кубка мира!

И как же здорово, что и для украинских болельщиков эта соревновательная неделя завершилась тоже положительными эмоциями.

В персьюте нашу команду представляли Дмитрий Пидручный и наш Антон Дудченко. Оба на старте сезона демонстрируют неплохие кондиции, что еще раз доказали и во вчерашней эстафете. А положительные эмоции, полученные вчера, должны были помочь и в этой гонке, пишет biathlon.com.ua.

И по крайней мере одному из украинцев удался классный прорыв по ступенькам протокола преследования! Антон Дудченко, стартовав 44-м, блестяще отработал на огневых рубежах, лишь раз заглянув на круг штрафа и к финишу сумел добраться до топ-двадцатки! Итоговая позиция Антона – девятнадцатая, которую он вырвал в фотофинише с опытнейшим итальянцем Лукасом Хофером! 25 мест отыгрыша!

Пидручный также сумел набрать кубковые очки, хотя и двигался по ходу гонки в обратном направлении. Старт для капитана сложился – лучше не придумаешь: после двух нулей в лежке Дмитрий рванул с 24-го стартового места в десятку сильнейших! Но стойка нашего чемпиона мира в этой дисциплине на этот раз подвела: третий и четвертый рубежи Пидручный провел с двумя кругами штрафа на каждом, и к финишу пришел 32-м. Возможно, Дима  чуть не справился со скорострельностью: по этому показателю он – третий в гонке.

Ну а головокружительные перемещения в группе лидеров гонки привели к тому, что на заключительный рубеж одновременно пришли трое – два основных соперника в спринте Себастьян Самуэльссон и Эмильен Жаклен, а также подтянувшийся с пятой стартовой позиции Ветле Сьястад Кристиансен. До того первую стойку француз отработал с двумя промахами, а два скандинава – с одним у каждого.

Темп в мини-группе задавал Самуэльссон, он же первым начал стрельбу, но… судьба третьей подряд победы для шведа решалась в последнем выстреле. Первые четыре швед закрыл, но в последнем все-таки ошибся! Несколькими секундами ранее промах допустил и Жаклен. А вот Кристианен, для которого промах в первой стойке стал единственным на четырех рубежах, устремился на трассу лидером!

Перевес Ветле Сьястада над двумя быстрейшими лыжниками среди биатлонистов на старте сезона составлял 16 секунд, и француз со шведом были в силах его ликвидировать. Но Жаклен и Самуэльссон заигрались в тактику, решая – кто должен тянуть за собой соперника, и дистанция до Кристиансена стала только расти! Ветле Сьястад на виражах имел возможность прекрасно оценить ситуацию и спокойно довел гонку до победы. Второй в личных гонках Кубка мира! До сегодняшнего дня его единственной победой был спринт в Солт-Лейк-Сити в сезоне 2018/19!

Но победа в персьюте стала не единственным трофеем Кристиансена в этой гонке. Перед стартом он лишь три балла уступал лидер в общем зачете Кубка мира, а после финиша – впервые примерил желтый биб лидера тотала!

В борьбе за серебро все решилось на финишной прямой. Как ни старался Эмильен Жаклен тактически переиграть Себастьяна Самуэльссона, швед оказался сильнее, в очередной раз показав лучшее время чистого бега в гонке.

А дальше произошел сущий кошмар для участников нашего турнира прогнозистов ) Следующие четыре позиции заняли те, на кого мало кто рассчитывал перед стартом: чех Михал Крчмарж и финн Теро Сеппяля прорвались с 15 и 16 мест, а австриец Симон Эдер и итальянец Томмазо Джакомел -  с 27-го и 26-го соответственно! Причем для Сеппяля и Джакомела 5-е и 7-е мета стали лучшими в карьере в гонках Кубка мира!

Что же до общего зачета, то борьба здесь закручивается с новой силой. Перевес Кристиансена над Самуэльссоном, у которго он и отобрал желтый биб, составляет всего три балл. А на пятки им обоим наступают еще и Йоханнес Бё и Жаклен! Олимпийский сезон будет жарким ) Украинским же болельщикам наверняка поднимает настроение присутствие в топ-тридцатке уже двух биатлонистов: Дмитрий Пидручный покидает Остерсунд 22-м в общем зачете, Антон Дудченко – 28-м.

Сейчас есть немного времени для того, чтобы перевести дух и восстановить силы. Спортсмены переезжают в Центральную Европу, и соревнования в Хохфильцене возобновятся в ближайшую пятницу двумя спринтами.

Гонка преследования. Мужчины

1.  Ветле-Сьястад Кристиансен  (0+0+1+0)  30:14,8

2.  Себастьян Самуэльссон  (1+1+1+1)  +9,8

3.  Эмильен Жаклен  (0+0+2+1)  +11,0

...

19.  Антон Дудченко  (0+1+0+0)  +1:48,2

32.  Дмитрий Пидручный  (0+0+2+2)  +2:36,2

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter
view counter

Статьи

До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
Сегодня 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.