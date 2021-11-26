Сумские хоккеисты – третьи в Суперлиге 3-5 декабря в манеже СумГУ прошли игры І тура чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд (Суперлига).

В соревнованиях приняло участие 5 команд, в том числе сумская СДЮШОР «Динамо».

Наши хоккеисты под руководством тренеров Дианы Тагиевой и Олега Белясника выиграли два матча – у ОШВСМ – ХК «Феникс» с Житомирщины и ОСДЮСШОР «Олимпия» с Внннитчины – по 5:4 и дважды проиграли – многократному чемпиону «ОКС-ШВСМ» из Винницы 5:15 и «ШВСМ-Олимпия» с Виннитчины 4:12.

На счету наших 10 очков и третье место после первого тура. Лидируют «ОКС-ШВСМ» и «ШВСМ-Олимпия».