Сумские хоккеисты – третьи в Суперлиге

В соревнованиях приняло участие 5 команд, в том числе сумская СДЮШОР «Динамо».
Наши хоккеисты под руководством тренеров Дианы Тагиевой и Олега Белясника выиграли два матча – у ОШВСМ – ХК «Феникс» с Житомирщины и ОСДЮСШОР «Олимпия» с Внннитчины – по 5:4 и дважды проиграли – многократному чемпиону «ОКС-ШВСМ» из Винницы 5:15 и «ШВСМ-Олимпия» с Виннитчины 4:12.
На счету наших 10 очков и третье место после первого тура. Лидируют «ОКС-ШВСМ» и «ШВСМ-Олимпия».
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