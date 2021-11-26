Украинские биатлонистки провалились в эстафете Заключительный день второго этапа Кубка мира в шведском Остерсунде начался женской эстафетой.

После вчерашнего успеха мужской команды (5-е место), хотелось продолжения положительных эмоций для украинских болельщиков, хотя объективный взгляд на результаты команды на старте сезона говорил о том, что будет очень тяжело. И гонка на самом деле получилась полно адреналина, вот только сборная Украины играла в ней роль второго плана, пишет biathlon.com.ua.

При выборе состава на гонку Урош Велепец остановил свой выбор на том же варианте, который завоевал бронзу чемпионата мира в феврале этого года в Поклюке. Для этого даже пришлось привлечь уроженку Сум Анастасию Меркушину, которая пропустила первые две гонки этапа, преодолевая последствия небольшой простуды.

Вынужденная пауза не могла не сказаться на скорости нашего стартера: Настя на первом круге откатилась в хвост пелотона, и стрельбу лежа начала только в тот момент, когда многие команды уже успели совершить пять выстрелов. К чести Меркушиной с лежкой справилась она идеально, а в стойке – всего с одним запасным патроном. Но к передаче эстафеты ее отставание от группы лидеров превысило 1:20, и Украина после первого этапа оказалась 19-й.

В отличие от вчерашней мужской эстафеты, у девушек на первом этапе обошлось без драмы в стане лидеров: не считать же таковой 19-секундное отставание команды Норвегии. Формально лидерами стартовый отрезок завершили россиянки, итальянки и представительницы Чехии.

На втором этапе выпускница СумГУ Юлия Джима попыталась отыграться – если не время, то хотя бы позиции, памятуя о ценности гонки для Кубка наций. Но слишком много сил было потрачено вчера в гонке преследования: Джима и на дистанции выглядела недостаточно свежей, и на стрельбище отработала далеко не идеально – пять запасных патронов на два рубежа. И подняться за этот отрезок удалось лишь до 15-го места. Тем не менее, хочется сказать спасибо Юле за то, что не опускала руки – на последнем круге украинка отыграла две позиции.

Этот же этап принес первые неприятные сенсации для фавориток. Женская сборная Швеции в группе лидеров продержалась дольше мужской – до тех пор, пока на стрельбу стоя не пришла Мона Брурссон, которая после рубежа отправилась на два круга штрафа! Да, опустились хозяйки этапа не так далеко – на девятое место. Но дистанция до лидеров составляла на экваторе гонки уже почти две минуты.

Ну а впереди ситуация развернулась на 180 градусов – ни одна из лидировавших после первого этапа команд не сохранила место в топ-тройке: лидирующий дуэт составили Франция и Беларусь, которые за этот успех благодарят Анаис Шевалье-Буше и Динару Алимбекову. Через 46 секунд эстафету передала немка Дениз Херрманн, а еще через 20 секунд – успевшая пробежать круг штрафа после стойки Тирил Экхофф.

Дарье Блашко на третьем этапе пришлось бороться с соперницами второго эшелона – по тому, как складывалась гонка, пределом мечтаний для нашей команды оставалось десятое место. Стреляла Даша быстро, но не очень точно – с четырьмя запасными патронами. И хотя на рубеж Блашко пришла десятой, потраченное там время вновь вынудило отступить на 14-ю позицию.

И совсем на другом уровне шла борьба на верхних этажах! Сборная Франции, захватив лидерство на втором этапе, усилиями Жюлья Симон и Жюстин Бреза-Буше просто нокаутировали соперниц! На всю команду француженки использовали всего четыре запасных патрона, и, обладая к тому же отличной командной скоростью, привезли ближайшим соперницам почти минуту! Это при том, что последние метров 250 Бреза проехала, размахивая флагом.

А вот дальше нашлось место для драмы, которая разыгралась на последнем огневом рубеже и заключительных метрах дистанции! Второй бОльшую часть гонки уверенно шла команда Беларуси, но пред последним рубежом перевес Анны Солы над догонявшими ее Ханной Эберг и Марте Олсбю Ройселан составлял всего 20 секунд. Не так много, зная проблемы белоруски в стрельбе стоя. И Сола добавила интриги, промахнувшись дважды! Вот только и соперницы были небезгрешны, отпустив Анну вперед и сосредоточившись на своей борьбе за бронзу.

Сборной Швеции после провала на втором этапе вообще не должно было оказаться в этой борьбе, но очередное маленькое чудо сотворила Эльвира Эберг, ставшая с запасом лучшей на третьем этапе и подтащившая свою команду к призам! Разумеется, Ханна Эберг не могла растранжирить шансы, добытые усилиями сестры. Она провела и последний круг тактически очень грамотно, и в острой финишной дуэли с Марте Олсбю Ройселанд выиграла у норвежки 0,2 секунды, принеся Швеции место на подиуме!

Елена Билосюк, традиционно финишировавшая в нашей команде, провела, наверное, лучший этап среди украинок. Но и у Лены сейчас не то состояние, чтобы творить чудеса, о чем она сама честно призналась после спринта. Билосюк сделала максимум возможного на сегодня – финишировала десятой, тем самым подтвердив ту позицию, которую наша команда занимает в текущем Кубке наций.

Улучшать состояние дел сборной Украины придется уже в Хохфильцене, где команда Уроша Велепеца снова претерпит изменения в составе. Как отметил после гонки старший тренер, Вита и Валя Семеренко из Остерсунда отправятся на тренировочный сбор и будут готовиться к январским этапам Кубка мира.

Эстафета. Женщины

1. Франция (0+4) 1:10:30,3

2. Беларусь (0+6) +57,9

3. Швеция (2+11) +1:09,6

4. Норвегия (1+7) +1:09,8

5. Германия (0+4) +1:26,8

6. Италия (1+10) +2:58,3

...

10. Украина (0+11) +4:17,7