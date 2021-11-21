Балканский циклон принесет на Сумщину потепление и дожди

6 декабря: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -1..+4°С.
7 декабря: облачно, временами дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем +3..+8°С.
8 декабря: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.
Утром и первой половиной дня 3 декабря по Сумской области и Сумы сохранится туман, видимость 200-500 м....
В начале новой недели под влиянием южного циклона по имени Benedikt на Сумщине ожидается дождливая, ветреная погода с колебаниями температуры....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
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