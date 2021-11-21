Балканский циклон принесет на Сумщину потепление и дожди Новая неделя в Сумской области начнется повышением температуры воздуха и осадками, которые приносит Балканский циклон.

6 декабря: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -1..+4°С. 7 декабря: облачно, временами дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем +3..+8°С. 8 декабря: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.