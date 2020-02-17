Сумские фигуристы отличились в Никополе

Соревнования закончились непревзойденным триумфом для сумских фигуристов:
1 места: Кальченко Валерия, Суходуб Диана, Дейнека Екатерина, Гальченко Кристина, Мяус Полина, Вода Мария, Каравай Эмилия.
2 места: Кругова Соня, Бондаренко Милана, Аббасова Камилла, Свистунова Варвара, Коломиець Екатерина, Полуляшенко Алла, Чхайло Богдан, Оласюк Анна.
3 места: Щербак Анна, Жукова Анастасия, Грицук Елена.
Серебряная награда досталась шоу-группе «Unstoppable».
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