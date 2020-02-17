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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские фигуристы отличились в Никополе

4 декабря в Никополе прошел I этап Кубка Украины и Всеукраинских соревнованиях юных фигуристов, юношей и девушек по фигурному катанию на роликовых коньках.

Соревнования закончились непревзойденным триумфом для сумских фигуристов:

1 места: Кальченко Валерия, Суходуб Диана, Дейнека Екатерина, Гальченко Кристина, Мяус Полина, Вода Мария, Каравай Эмилия.

2 места: Кругова Соня, Бондаренко Милана, Аббасова Камилла, Свистунова Варвара, Коломиець Екатерина, Полуляшенко Алла, Чхайло Богдан, Оласюк Анна.

3 места: Щербак Анна, Жукова Анастасия, Грицук Елена.

Серебряная награда досталась шоу-группе «Unstoppable».

Спорт Фигурное катание
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