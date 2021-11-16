В Сумах ночью горел автомобиль

Об этом рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка, пишет Суспільне.
Сообщение о возгорании автомобиля спасатели получили в 1.30. Когда пожарные прибыли на место, припаркованный у дома Subaru Forester был полностью охвачен огнем.
«В 1.48 пожар локализовали, через десять минут — полностью потушили. Огонь повредил машину по всей площади», — сказал он.
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