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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах ночью горел автомобиль

В Сумах на улице Харьковской ночью 5 декабря горел автомобиль.

Об этом рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка, пишет Суспільне.

Сообщение о возгорании автомобиля спасатели получили в 1.30. Когда пожарные прибыли на место, припаркованный у дома Subaru Forester был полностью охвачен огнем.

«В 1.48 пожар локализовали, через десять минут — полностью потушили. Огонь повредил машину по всей площади», — сказал он.

Общество Пожар авто
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