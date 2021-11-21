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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:47265

В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата Украины по индорхоккею

В субботу, 4 декабря, прошли первые матчи 2-го тура женского чемпионата Украины по индорхоккею.

Игры проходят в манеже СумГУ, но без зрителей.

Результаты первого игрового дня:

МСК «Сумчанка» 11:0 ИФК СумГПУ

«Динамо» Сумы 16:0 СДЮСШОР «Динамо» Сумы

Сумская ОДЮСШ-КДС 2:6 Бориспольская ДЮСШ

Сегодня на Суспільному покажут одну игру. В 16.00 «Сумчанка» – «Динамо».

Спорт Индорхоккей
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