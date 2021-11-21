В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата Украины по индорхоккею В субботу, 4 декабря, прошли первые матчи 2-го тура женского чемпионата Украины по индорхоккею.

Игры проходят в манеже СумГУ, но без зрителей. Результаты первого игрового дня: МСК «Сумчанка» 11:0 ИФК СумГПУ «Динамо» Сумы 16:0 СДЮСШОР «Динамо» Сумы Сумская ОДЮСШ-КДС 2:6 Бориспольская ДЮСШ Сегодня на Суспільному покажут одну игру. В 16.00 «Сумчанка» – «Динамо».