В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата Украины по индорхоккею

Игры проходят в манеже СумГУ, но без зрителей.
Результаты первого игрового дня:
МСК «Сумчанка» 11:0 ИФК СумГПУ
«Динамо» Сумы 16:0 СДЮСШОР «Динамо» Сумы
Сумская ОДЮСШ-КДС 2:6 Бориспольская ДЮСШ
Сегодня на Суспільному покажут одну игру. В 16.00 «Сумчанка» – «Динамо».
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