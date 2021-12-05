В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 285 человек

По состоянию на 5 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2619 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 116 022 человека, из них за прошедшие сутки – 324 (Конотопский р-н – 101, Роменский р-н – 21, Сумской р-н – 164, Шосткинский р-н – 38).
COVID-19 подтвердили у 295 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 21, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 476 человек (Конотопский р-н – 80, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 371 человека (Конотопский р-н – 49, Ахтырский р-н – 61, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
В связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южную Африку,...