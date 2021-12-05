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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 285 человек

COVID-19 подтвердили у 285 человек (Конотопский р-н – 33, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 26, Сумской р-н – 132, Шосткинский р-н – 46).

По состоянию на 5 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2619 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 116 022 человека, из них за прошедшие сутки – 324 (Конотопский р-н – 101, Роменский р-н – 21, Сумской р-н – 164, Шосткинский р-н – 38).

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Общество Коронавирус
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