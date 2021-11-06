Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:34163

Сумские гандболистки проиграли донетчанкам

3-4 декабря в Кривом Роге прошли перенесенные игры 1-го тура чемпионата Украины по гандболу.

В высшей женской лиге «ДЮИ» (Донецкий юридический институт) принимал «СумГУ». Первая игра завершилась уверенной победой хозяек площадки 35-22 (22-11). Лучшими в составе сумчанок были: Ерохова Екатерина – 6 голов, Шидивар Татьяна – 5 голов.

Вторая игра завершилась такой же убедительной победой донетчанок 38-25 (25-10). Лучшими в составе сумчанок были: Полина Черниенко – 8 голов, Екатерина Ерохова и Мария Спивак – по 4…

Сумчанки с 2 очками в 4 играх на третьем месте Центрально-восточной группы. У «ДЮИ» - 8, у «БСФК» - тоже 2. Одесская «Южная Пальмира» еще не играла.

Спорт Гандбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские гандболисты обыграли полтавчан
Вчера 20:09

Сумские гандболисты обыграли полтавчан

3-4 декабря сумчане играли в Полтаве....

Сумские гандболисты снова сильнее запорожцев
27.11.2021 19:44

Сумские гандболисты снова сильнее запорожцев

Сегодня, 27 ноября, прошли повторные игры 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

Сумские гандболисты выиграли в Запорожье
26.11.2021 22:13

Сумские гандболисты выиграли в Запорожье

Сегодня, 26 ноября, проходят матчи 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд в высшей лиге....

ГК «Сумы» проиграл хмельнитчанам
13.11.2021 15:14

ГК «Сумы» проиграл хмельнитчанам

12-13 ноября прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге....

Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне
06.11.2021 17:41

Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне

5-6 ноября прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей женской лиги....

view counter
view counter

Статьи

До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
Сегодня 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.