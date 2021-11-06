Сумские гандболистки проиграли донетчанкам

В высшей женской лиге «ДЮИ» (Донецкий юридический институт) принимал «СумГУ». Первая игра завершилась уверенной победой хозяек площадки 35-22 (22-11). Лучшими в составе сумчанок были: Ерохова Екатерина – 6 голов, Шидивар Татьяна – 5 голов.
Вторая игра завершилась такой же убедительной победой донетчанок 38-25 (25-10). Лучшими в составе сумчанок были: Полина Черниенко – 8 голов, Екатерина Ерохова и Мария Спивак – по 4…
Сумчанки с 2 очками в 4 играх на третьем месте Центрально-восточной группы. У «ДЮИ» - 8, у «БСФК» - тоже 2. Одесская «Южная Пальмира» еще не играла.
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