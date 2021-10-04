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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской лучник настрелял на «серебро» в Харькове

2-5 декабря в Харькове проходит Всеукраинский турнир по стрельбе из лука памяти ЗТУ Морозова В.Ю.

Сумской лучник Егор Леоненко завоевал второе место в индивидуальных стрельбах. Подготовил спортсмена тренер Евгений Солоненко.

Спорт Стрельба из лука
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