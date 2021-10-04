Сумской лучник настрелял на «серебро» в Харькове

Сумской лучник Егор Леоненко завоевал второе место в индивидуальных стрельбах. Подготовил спортсмена тренер Евгений Солоненко.
Сегодня, 25 ноября, во Львове завершился Кубок Украины по стрельбе из лука в помещении....
Во Львове проходит розыгрыш Кубка Украины по стрельбе из лука в помещениях....
Сегодня, 5 октября, в Новой Каховке завершился финал кубка Украины по стрельбе из лука....
1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука....
1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука....