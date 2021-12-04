Подробности жуткой аварии в Тростянце от патрульных В результате ДТП на автодороге Н 12 Сумы — Полтава травмированы два человека.

Сегодня около 14.30 патрульные получили сообщение о ДТП на 57-м километре автодороги национального значения Н 12 Сумы — Полтава, в городе Тростянец.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по путепроводу, на округлении проезжей части не соблюдал безопасную скорость движения, после чего, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате аварии 37-летний водитель автомобиля ВАЗ и его 33-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.