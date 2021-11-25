Сумские биатлонисты в ТОП-5 на Кубке мира Эстафеты Кубка мира – самые ожидаемые гонки сезона. По накалу страстей ни одна личная дисциплина не сравнится с баталиями эстафетных четверок.

Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде болельщики получили первую максимальную дозу адреналина, пишет biathlon.com.ua.

Украинская сборная предстала во вполне ожидаемом составе. Но если обычно первый этап в исполнении Артема Примы – один из самых надежных, то сегодня за него были, пожалуй, наибольшие опасения: уж слишком тяжело приходится вкатываться в сезон Артему после перенесенного коронавируса.

Однако опыт и мастерство Примы за время вынужденной паузы никуда не подевались, и на первом этапе он выжал из себя максимум возможного по состоянию на сегодня: два шикарнейших огневых рубежа без запасных патронов вывели Украину на шестую позицию после стойки! Держать темп лидеров на дистанции Артему пока тяжело, но седьмая позиция с отставанием всего 27 секунд от лидера – отличный стартовый результат!

Первым же эстафету передал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который только сегодня получил место в эстафете, заменив приболевшего Стурлу Легрейда. Но лидерство это было исключительно формальным, поскольку в секунде от норвегии эстафету передали Германия и Франция, за которых первый этап бежали Эрик Лессер и Фабьен Клод. Уже первая же стрельба сделала пробоину в стане фаворитов. Родное стрельбище оказалось неласковым к Пеппе Фемлингу, который на лежке ушел на круг штрафа и отбросил Швецию в третий десяток с отставанием на передаче полторы минуты!

Дмитрий Пидручный, принявший эстафету на втором этапе, начал отыгрывать отставание даже в каком-то пугающем темпе. Правда, произошло это потому, что на первой половине круга Тарьей Бё, Эмильен Жаклен и Роман Реес заигрались в сюрпляс, отдав секунд 10-15 всем соперникам. Но даже после того, как лидеры включили полные обороты, украинский капитан нее отставал и после чистой стрельбы лежа поднялся на четвертую строчку!

А после того, как на стойке Дима еще раз отбарабанил пять выстрелов без штрафа и вышел на дистанцию вторым, память достала с полки относительно недавние воспоминания февральского чемпионата мира, когда Украина до последнего рубежа претендовала на медаль! Более того, Пидручный провел еще и волшебный третий круг, не просто сохранив вторую позицию, но сократив отставание от лидирующих норвежцев до четырех секунд!!!

За спиной было еще немало сильных соперников – те же Франция и Германия отставали от нашей команды всего на полминуты. Но за первую половину гонки команда уже заслужила громкое «Браво!»

На третьем этапе эстафету в нашей команде принял наш Богдан Цымбал, предыдущие результаты которого в Остерсунде заставляли болельщиков как можно крепче сжать кулаки, поддерживая нашего самого молодого участника. Гнаться за Йоханнесом Бё было безрассудно – для Богдана было куда важнее аккуратно отработать на стрельбе.

Первую половину своего этапа Богдан продержался выше всяких похвал! То, что он проиграл трехкратному обладателю Кубка мира на дистанции, Цымбал отыграл на скорострельности в лежке! И на стойку украинец по-прежнему пришел вторым, отбивая атаки Александра Логинова. Но пока Богдану тяжело держать темп лидеров мирового биатлона, и эта борьба на трассе сказалась на огневом рубеже. На стойке наша команда получила первые записи в графе «промахи», и, к сожалению, сразу четыре, что означало штрафной круг…

Бё-младший убежал за лидерством, Логинов уверенно пошел вторым, а пока Цымбал бежал штрафные 150 метров, мимо успел проехать еще и француз Симон Дестьё. Но, по крайней мере, Богдану удалось зацепиться за Бенедиктом Доллем и Лукасом Хофером (на секундочку!) и не отпустить конкурентов в борьбе за 4-6 места.

Вести эту борьбу предстояло нашему Антону Дудченко, который в этом сезоне уже доказал прогресс в скорости, а теперь нужно было еще и продемонстрировать уровень психологической устойчивости, необходимый для финишера. Задача бороться за медаль, пожалуй, уже не стояла – тройка лидеров отдалилась уже прилично, да и бежали там не мальчики: Ветле-Сьястад Кристиансен, Эдуард Латыпов и Кантен Фийон Майе. Но каждая позиция в эстафете – невероятно дорогая для Кубка наций. Не говоря уже о разнице в сумме призовых ))

Можно сказать, что этот экзамен Дудченко сдал на твердую четверку. С финишером немцев Филиппом Навратом справиться не удалось – помешали три запасных патрона, которые пришлось использовать украинцу. Но, например, экс-чемпион мира Доминик Виндиш в очной перестрелке с Антоном отправился на два штрафных круга! Дудченко уверенно привел сборную Украины на пятое место! Признайтесь – кто перед стартом гонки мечтал об этом?

Борьба за места на подиуме развернулась драматичная, хотя и велась она лишь внутри первой тройки. К решающей стрельбе Кристиансен пришел лидером, но за спиной Латыпов отставал всего на 16 секунд. И при этом на стойке норвежец допустил два промаха! Пока Ветле-Сьястад перезаряжал винтовку, россиянин уже начал стрельбу и, несомненно, понимал, что это – шанс побороться за победу. И это знание преумножило печаль )) Латыпов настрелял круг штрафа и пропустил вперед еще и Кантена Фийона Майе, подарив французам серебро.

А многострадальная Швеция, после стартового провала мучительно продирающаяся из низов протокола, усилиями Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона сумела-таки подняться на седьмое место. Слабое утешение для команды, которой прочили борьбу за медаль.

Прекрасные эмоции от потрясающей эстафеты дополняются и сухими цифрами: благодаря этому успеху, в Кубке наций Украина одним махом обошла команды Канады, Австрии и Италии и поднялась на шестое место! Впереди – мощнейшие шведы, но почему бы в этот вечер не помечтать?

Ну а завтра будем надеяться еще на одну порцию приятных эмоций – если не благодаря, то вопреки ) В воскресенье второй этап Кубка мира в Остерсунде завершится эстафетой у женщин и гонкой преследования у мужчин.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+4) 1:14:09,3

2. Франция (0+8) +11,2

3. Россия (1+9) +45,9

4. Германия (0+6) +1:07,8

5. Украина (1+6) +1:28,5

6. Беларусь (0+11) +2:07,5

7. Швеция (1+15) +2:30,8

8. Италия (2+13) +2:31,0