Юлия Джима «в очках» в перьсюте Первая гонка дня в шведском Остерсунде на все сто процентов оправдала свое название – преследование.

Головокружительный сюжет держал в напряжении с первой до последней секунды и полностью перекроил подиум, доставшийся в наследство от спринта, пишет biathlon.com.ua.

На старте лидером была Лиза Тереза Хаузер, выигравшая спринт с 13-секундным преимуществом. Но позади австрийки в гонку ушла быстрейшая биатлонистка в мире на сегодня – Эльвира Эберг! Уже к середине первого круга шведка догнала лидера, да еще и подтянула на себе француженку Анаис Шевалье-Буше.

После дебютной стрельбы ситуация повторилась: Хаузер справилась с мишенями быстро и точно, в то время как Шевалье-Буше стреляла точно, но гораздо медленней, а Эберг и вовсе отправилась на круг штрафа. Но 25 секунд – не дистанция для нынешней Эльвиры! Ко второй лежке триумвират лидеров воссоединился снова – и на этот раз все обошлись без ошибок! Более того, за счет точной стрельбы к этой компании подтянулись также три мастера гонок преследования – Марте Олсбю-Ройселанд, Ханна Эберг и Анаис Бескон!

К первой стойке Эльвира Эберг решила внести изюминку в течение гонки – вырвалась вперед и на подходе к стадиону заработала 13 секунд запаса. Но этот спурт уже сыграл с молодой шведкой злую шутку: два промаха – и из фаворита она стала глубокой догоняющей! Впрочем, из первой шестерки лишь Лиза Тереза Хаузер и Анаис Бескон сумели избежать штрафа. Причем австрийка сделала это настолько быстро, что снова получила 20 секунд перевеса над всеми!

Но вот на трассе Хаузер работала не настолько впечатляюще, позволяя соперницам «съедать» отставание с каждой сотней метров. Подтянулась даже Эльвира Эберг, сумевшая ликвидировать гандикап после двух штрафных кругов! И на решающем рубеже шестеро девушек одновременно начали стрельбу в борьбе за победу! Не гонка – мечта!!!

Трибуны затаили дыхание, ведь на треть эта группа состояла из их любимиц – сестер Эберг. Но именно две шведки и выбыли из борьбы за медали после четвертого рубежа! Четыре соперницы отстрелялись чисто, а Эльвира до последнего оттягивала последний выстрел, который мог вернуть ее в блрьбу за золото, но все-таки промахнулась и составила компанию на штрафном круге сестре Ханне.

Ну а на три призовых места остались четыре претендентки. Причем Лиза Тереза Хаузер выглядела здесь аутсайдером, учитывая скорость по ходу предыдущих кругов дистанции. Но австрийка не сдавалась: с первых метров вперед вырвалась Марте Олсбю Ройселанд, за которой устремились Шевалье-Буше и Бескон, Хаузер же уцепилась за француженками, не отпуская их до самой финишной прямой.

Однако соперничать в скорости с норвежкой сегодня этим девушкам было не под силу. Марте к середине круга убежала на три секунды, и закрыть этот просвет ее конкурентки уже не смогли. В борьбе двух Анаис за серебро Бескон тактически переиграла подругу по сборной, оставив Шевалье-Буше только с бронзой. Ну а Лиза Тереза Хаузер, уступив третью позицию на финишной прямой, стала автором уникального, но печального для себя «достижения»:

- в гонке преследования она стартовала первой;

- не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах;

- и все равно финишировала даже за чертой призеров!

Выпускница СумГУ Юлия Джима провела сегодня отменный персьют! Хотя начинался он для лидера сборной Украины довольно сложно – с промаха на каждой из двух лежек, после чего Юля откатилась с 19-го стартового места на 28-е. Но в стойке Джима отработала превосходно! В то время как соперницы зарабатывали круги штрафа, украинка закрыла все десять мишеней, после чего еще и на последнем круге обогнала по дистанции титулованную норвежку Ингрид Тандреволд и финишировала 14-й!

А вот наша Валя Семеренко вряд ли запишет этот старт в свой актив. Хотя рассчитывать на много, стартуя с 60-й позиции было сложно, и надежду на попадание в зачетную зону Валя сохраняла лишь до второго рубежа, на котором промахнулась дважды. После этого, добавив еще по промаху в каждой стойке, Семеренко финишировала 55-й.

Лиза Тереза Хаузер все-таки не осталась без награды по итогам этой гонки: после финиша она вновь получила желтый биб и на домашний этап в Хохфильцен отправится лидером Кубка мира! Она на 9 очков теперь опережает Марте Олсбю Ройселанд и на 17 – белоруску Динару Алимбекову, которая в персьюте замкнула десятку сильнейших. Юлия Джима благодаря набранным сегодня очкам поднялась в топ-двадцатку тотала.

Гонка преследования. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 32:20,6

2. Анаис Бескон (0+0+0+0) +4,8

3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+1+0) +7,0

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14. Юлия Джима (1+1+0+0) +1:32,9

54. Валя Семеренко (0+2+1+1) +5:42,0