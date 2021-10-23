Сумские гандболисты обыграли полтавчан 3-4 декабря сумчане играли в Полтаве.

В матче 5-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге «Динамо-Академия» принимало «RGM Group – СумГУ». В первой игре почти весь поединок на площадке шла равная борьба, гости вели в счете 1-2 мяча, и только в конце матча оторвались 38:43 (21:23). Лучшими в составе были: Иван Чеботар и Богдан Перекупко – по 8 голов, Андрей Занимонець – 7, Андрей Ярошенко – 5…

Во второй игре половину первого тайма на площадке шла равная борьба, игра шла мяч в мяч, а затем гости провели ударную десятиминутку – 0:7. Во втором тайме сумчане спокойно довели матч до победы 33:44 (16:23). Лучшими в составе сумчан были: Колесников Александр – 11 голов, Занимонець Андрей – 10, Богдан Перекупко – 7, Иван Чеботарь, Александр Герус – по 6…

После 8 матчей на счету сумчан 11 очков, в них делят 3-4 место из «УДХТУ».