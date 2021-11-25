Сумские биатлонисты «в очках» на Кубке IBU Большая биатлонная суббота началась первой в сезоне контактной гонкой – масс-старте на 60 участников среди мужчин на втором этапе Кубка IBU в Шушене.

Начало гонки в этой дисциплине традиционно складывается довольно сумбурно, потому что первый огневой рубеж две группы спортсменов проходят на разных кругах. Но когда ко второй лежке ситуация стабилизировалась, стало ясно, что из украинских ребят на высокие позиции претендует только Виталий Труш, пишет biathlon.com.ua.

Но зато как претендует! После того, как наш спортсмен чисто отработал оба огневых рубежа, на дистанцию он отправился четвертым! Причем отставание от лидера измерялось всего-то 15-ю секундами! Остальные украинцы немного отстали, оказавшись за пределами топ-двадцатки: Уроженцу Сумщины Артему Тищенко пока совсем не бежится после перенесенной болезни, глуховчанин Денис Насыко начал испытывать проблемы с точностью уже и в стрельбе лежа, а у уроженца Сумщины Андрея Доценко на старте гонки не получалось ни то, ни другое.

К первой стойке сформировалась интернациональная тройка лидеров, убежавшая от преследователей на полминуты: Антон Бабиков, Давид Цобель и Эрленн Бьонтегор. Но чисто пройти рубеж получилось только у россиянина, который и захватил единоличное лидерство. Виталий Труш и на этот раз был идеален в стрельбе и поднялся уже на третье место, уцепившись за успевшим отмотать круг штрафа Бьонтегором! Правда, на отдалении 7-10 секунд в погоню устремилась довольно плотная группа из семи человек, и перед решающим рубежом на места на подиуме претендовали десять биатлонистов!

Первым все свои проблемы в гонке решил Бабиков: еще один точный рубеж – и несмотря на не очень быструю стрельбу, перед последним кругом его перевес составил 24 секунды. Надежду отыграть такое отставание за три километра мог сохранять только откровенный мечтатель. Но вышедший вторым Бьонтегор – реалист, и на этом отрезке норвежец сосредоточился на том, чтобы сохранить вторую позицию на финише.

Оставалось одно место на подиуме, и Виталию Трушу для сохранения шансов на борьбу нужно было совершить маленькое чудо – четыре рубежа в ноль. Но, к сожалению, чудеса в Шушене сегодня не раздавали: Виталий допустил одну ошибку, после круга штрафа оказался шестым, а на последних километрах упустил и место в цветочной церемонии. Тем не менее, девятая позиция – новый личный рекорд Труша в истории его выступлений в личных гонках Кубка IBU! Поздравляем, Виталий!

Денис Насыко на этот раз две стойки отработал лучше, чем стрельбу лежа и это позволило развернуть неудачно начавшуюся гонку. Суммарно зайдя на круг штрафа пять раз, на финиш Денис пришел 22-м.

У Артема Тищенко, как и у Труша, всего один промах, и тоже на последнем рубеже, но Артем только начинает разбегаться в нынешнем сезоне, а потому все, чего он смог достичь – 26-е место. Однако отметим лучшую в гонке скорострельность, причем второй по этому показателю – тоже представитель сборной Украины, Денис Насыко.

Единственный из четверки наших ребят без кубковых очков осталсяАндрей Доценко. Хотя на фоне классного вчерашнего спринта от Андрея хотелось ожидать бОльшего, чем 43-я позиция. Но четыре круга штрафа постоянно тормозили продвижение нашего спортсмена наверх.

Лидер Кубка IBU Лукас Фратцшер продолжает отрываться от конкурентов в тотале. Сегодня в его активе четвертое место и теперь уже 30-очковый перевес над идущим следом Эрленном Бьонтегором. Виталий Труш, заработав сегодня 32 балла, разом переместился на наиболее высокую позицию среди украинцев – в общем зачете он теперь 45-й. Денис Насыко – 47-й, Андрей Доценко – 49-й, Артем Тищенко – 52-й.

Масс-старт - 60. Мужчины

1. Антон Бабиков (0+1+0+0) 41:33,6

2. Эрленн Бьонтегор (0+1+1+0) +23,8

3. Реми Брутье (2+0+0+0) +46,5

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9. Виталий Труш (0+0+0+1) +1:28,3

22. Денис Насыко (1+2+1+1) +2:14,3

26. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:23,7

43. Андрей Доценко (2+0+1+1) +3:35,0

Второй этап Кубка IBU в Шушене завершал женский масс-старт на 60 участниц. Учитывая формат гонки, в первой её половине достаточно проблематично сравнивать показатели спортсменок.

Первый огневой рубеж из украинских биатлонисток чисто смогла пройти лишь Ирина Петренко. Выпускница СумГУ Ольга Абрамова и глуховчанка Анна Кривонос допустили по одному промаху, а Анастасия Рассказова - сразу два. А вот кто смог сходу удивить, так это Стина Нильссон. Имея хороший ход и не допустив промахов на первой лежке, титулованная экс-лыжница ворвалась в когорту лидеров. Правда, уже вторая стрельба лёжа отбросила шведку далеко назад - за счёт допущенных двух промахов.

Не были точны на втором рубеже и украинки - все, кроме Кривонос. И если Абрамова и Петренко ограничились одним промахом, то Рассказова вновь не смогла закрыть сразу две мишени. В итоге, к экватору гонки ни одна из наших биатлонисток не входила в промежуточную тридцатку. А места в топе занимали девять спортсменок, не допускавших ошибок на стрельбище.

За счёт чистой стрельбы на первой стойке Ирина Петренко и Ольга Абрамова смогли немного подняться вверх. Отметим, что лидерство в масс-старте 60 - это бесконечный калейдоскоп - то одна, то другая спортсменка попеременно выходили вперёд. Судьбу золота решила скорострельность на последнем рубеже: норвежка Рагнильд Фемштейневик отработала на шесть секунд быстрее Анастасии Шевченко, благодаря чему получила решающий перевес, который до финиша смогла даже увеличить. Третьей стала Паула Боте из Франции.

Отстрелявшись чисто и на последнем рубеже, Петренко смогла финишировать 22-ой. Позже в финишном протоколе её результат был откорректирован и итоговое место Ирины - 21-ое. Как видно, ходом спортсменка пока ещё не может конкурировать с более быстрыми соперницами, а вот стрельбу показывает традиционно хорошую.

Ольга Абрамова с суммарными тремя промахами стала 28-ой. Смогла набрать кубковые очки за 32-ое место и Анна Кривонос, хотя отставание спортсменки, допустившей всего два промаха, составило больше трёх минут. Анастасии Рассказовой пока не удаётся найти свою стрельбу, да и на лыжне тяжело соперничать. Сегодня она 55-ая.

Если ходом в этой гонке украинки не выделялись, то в скорости стрельбы порадовала Ольга Абрамова - она стала третьей среди всех участниц по этому показателю.

Лучшей из представителей от Украины на соревнованиях этого уровня остаётся Дарья Блашко - на 14-ой позиции общего рейтинга. Абрамова уже приблизилась к ней - 17-ая на данный момент. Петренко и Кривонос - в тридцатке лучших (27 и 28).

Теперь участники кубка IBU получат почти двухнедельный перерыв. Продолжатся соревнования в австрийском Обертиллиахе 16 декабря, когда состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

Масс-старт - 60. Женщины

1. Рагнильд Фемштейневик (0+0+0+1) 40:21,2

2. Анастасия Шевченко (0+0+0+1) +10,6

3. Паула Боте (0+0+1+0) +22,4

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21. Ирина Петренко (0+1+0+0) +2:17,0

28. Ольга Абрамова (1+1+0+1) +2:43,9

32. Анна Кривонос (1+0+1+0) +3:06,7

55. Анастасия Рассказова (2+2+1+1) +6:57,7