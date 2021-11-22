Сумские баскетболисты проиграли лидеру 3-5 декабря проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге среди мужчин.

Сборная Сумской области - БК «СумГУ» принимала на своей площадке БК «Мариуполь». К сожалению, сумчане смогли достойно противостоять лидеру группы 1 только в первой четверти первого матча, которую даже выиграли, далее на паркете манежа СумГУ была только одна команда – 57:90 (21-19, 8-23, 14-22, 14-26). Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 17 очков + 6 подборов + 4 перехвата, Лев Кошеватский – 10 очков + 6 подборов.

Второй матч был еще более удручающим - 67:101 (18-27, 16-23, 12-23, 21-28). Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 17 очков + 5 передач + 4 перехвата, Максим Сидоренко – 14 очков + 8 подборов…

После 12 игр у сумчан по 6 побед и поражений и третье место в турнирной таблице.