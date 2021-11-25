В Ромнах под колеса авто попал пенсионер (видео) Роменские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пенсионер попал под колеса легковушки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 17:00 по улице Горького в городе Ромны. Как предварительно установили сотрудники полиции, под колеса автомобиля Volkswagen Polo, за рулем которого находился 46-летний роменчанин, попал 83-летний местный житель, переходивший дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия пожилой мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Следователи Роменского районного отдела полиции обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанное происшествие, обратиться по адресу: Сумская область, г. Ромны, ул. Коржевская, 107, тел. 050-307-99-34 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.