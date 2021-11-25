В Тростянце на мосту через железную дорогу лоб в лоб столкнулись Toyota и Lada Более чем на час было заблокировано движение автотранспорта посреди железнодорожного моста в Тростянце на автодороге Н-12 Сумы-Полтава из-за ужасного ДТП.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Впрочем, из кадров с места происшествия видно, что одна машина двигалась в сторону Сум, другая – на Ахтырку. Наверное, один из автомобилей мог выехать на встречную полосу, планируя маневр. Однако мост узок и с крутыми поворотами – и произошло столкновение лоб в лоб двух автомобилей. Ладу прижало к ограждению и, если бы не оно, не исключено, что автомобиль вылетел бы с моста вниз, пишет Тиждень.

Тойоту развернуло на 90 градусов. Критическим местом столкновения двух автомобилей стало место водителя Лады – разбитое лобовое стекло этой машины и изуродованная дверца места водителя.

Есть пострадавшие. По свидетельствам очевидцев, на месте ДТП выезжала бригада спасателей, которой пришлось вырезать одно из пострадавших спецсредствами. Помощь оказывали сначала врачи «скорой», а дальше – в местной больнице.