В Шостке поймали рецидивиста, который обокрал ювелирную мастерскую (видео)

О случившемся в ювелирной мастерской в полицию сообщил директор заведения. Он рассказал, что неизвестный посетитель отвлек мастера и похитил из помещения, где ремонтируют ювелирные изделия, пакет с золотыми украшениями, в котором находились: кольцо, серьга, крестик и цепочка.
«Прибывшие по вызову полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в мастерской, и узнали в злоумышленнике ранее судимого 39-летнего местного жителя, - рассказывает Сергей Рябушенко, заместитель начальника по превентивной деятельности Шосткинского районного управления полиции. – Вора нашли, и он признался в содеянном».
По словам мужчины, украденное золото он успел продать, а вырученные средства потратить.
Как выяснили правоохранители, это не единственная его кража. Злоумышленник успел обобрать еще и своего знакомого, похитив у 53-летнего мужчины мобильный телефон, сдав его в ломбард.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственного отдела и уголовного розыска Ахтырского районного отдела полиции задокументировали незаконную деятельность двух мужчин, занимавшихся...
44-летний житель Сум проник в складское помещение и именно в этот момент был задержан правоохранителями....
Воспользовавшись моментом, злоумышленник трижды похищал из кассы магазина деньги....
Злоумышленник несколько раз проникал в складское помещение частного предпринимателя и воровал оттуда автозапчасти для грузовиков, нанеся ущерб хозяину на сумму...
Правоохранители уже установили причастность 20-летнего парня к совершению ряда краж, в которых пострадали девушка, знакомый и даже отца злоумышленника....