В Шостке поймали рецидивиста, который обокрал ювелирную мастерскую (видео) Отвлекая мастера-ювелира, злоумышленник незаметно забрал 20 граммов изделий из золота на сумму в несколько десятков тысяч гривен.

О случившемся в ювелирной мастерской в полицию сообщил директор заведения. Он рассказал, что неизвестный посетитель отвлек мастера и похитил из помещения, где ремонтируют ювелирные изделия, пакет с золотыми украшениями, в котором находились: кольцо, серьга, крестик и цепочка.

«Прибывшие по вызову полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в мастерской, и узнали в злоумышленнике ранее судимого 39-летнего местного жителя, - рассказывает Сергей Рябушенко, заместитель начальника по превентивной деятельности Шосткинского районного управления полиции. – Вора нашли, и он признался в содеянном».

По словам мужчины, украденное золото он успел продать, а вырученные средства потратить.

Как выяснили правоохранители, это не единственная его кража. Злоумышленник успел обобрать еще и своего знакомого, похитив у 53-летнего мужчины мобильный телефон, сдав его в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.