В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 295 человек

По состоянию на 4 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2616 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 116 022 человека, из них за прошедшие сутки – 993 (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 51, Роменский р-н – 264, Сумской р-н – 452, Шосткинский р -н – 127).
COVID-19 подтвердили у 476 человек (Конотопский р-н – 80, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 371 человека (Конотопский р-н – 49, Ахтырский р-н – 61, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
В связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южную Африку,...
COVID-19 подтвердили у 307 человек (Конотопский р-н – 96, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 74, Сумской р-н –...