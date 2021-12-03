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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 295 человек

COVID-19 подтвердили у 295 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 21, Роменский р-н – 38, Сумской р-н – 167, Шосткинский р-н – 24)

По состоянию на 4 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2616 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 116 022 человека, из них за прошедшие сутки – 993 (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 51, Роменский р-н – 264, Сумской р-н – 452, Шосткинский р -н – 127).

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Общество Коронавирус
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