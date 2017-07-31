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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Где тренироваться воспитанникам коммунальной «Теннисной академии» в Сумах зимой

Руководство «ТА» просит денег у города для аренды помещения в СумГПУ.

Воспитанники муниципального спортивного клуба «Теннисная академия» в Сумах зимой не могут качественно тренироваться на своих кортах в парке им. Кожедуба. Поэтому руководство этого коммунального предприятия обратилось к городу с просьбой выделить дополнительные средства, чтобы для занятий хотя бы отличившихся теннисистов арендовать помещения в Сумском педуниверситете им. Макаренко, пишет Ваш шанс.

Как сообщила на заседании профильной депутатской комиссии замначальника отдела по делам молодежи и спорта Сумского горсовета Галина Михалева, на сегодня вопрос тренировок стоит очень остро. Особенно это касается победителей соревнований различных уровней и чемпионатов Украины. «Шестеро детей нуждаются в постоянных тренировочных занятиях в крытых помещениях, - уточнила чиновник. - На кортах академии еще нет снега, но скоро он выпадет, и заниматься там будет невозможно. Мы постоянно ищем помещения для тренировок. Пока на стадионе «Авангард», где проводится реконструкция, заниматься нельзя. В школе №29 - карантинные ограничения. Вот подыскали помещение в педуниверситете - там час аренды стоит 900 грн. Необходимо, чтобы воспитанники тренировались хотя бы по четыре часа в неделю (по два часа занятие). В месяц выходит 21,6 тыс. грн. Просим такую сумму выделить на декабрь и 86,4 тыс. грн. - на 2022 год (для тренировок с января по апрель включительно). Если бы у «Теннисной академии» были крытые корты, вопрос никто бы не поднимал. Заниматься нужно регулярно. Воспитанники показывают хорошие результаты, за пять лет подготовили троих мастеров спорта. Такими достижениями мы могли гордиться только в 60-70-х годах».

Как уточнил директор КП «МСК «Теннисная академия» Игорь Смертяк, в педуниверситете - единственный зал, размеры которого подходят для тренировок. К тому же есть договоренность с руководством вуза, что 900 грн. для теннисистов будут стоить два часа тренировок.

Депутаты единогласно поддержали выделение заявленной суммы для аренды зала в СумГПУ.

Спорт Теннисная академия
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