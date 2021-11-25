В Сумах столкнулись Мерседес и грузовик

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
Роменские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пенсионер попал под колеса легковушки....
Более чем на час было заблокировано движение автотранспорта посреди железнодорожного моста в Тростянце на автодороге Н-12 Сумы-Полтава из-за ужасного ДТП....
Утром 3 декабря на улице Ильинской произошло автопроисшествие с участием Geely и Skoda....
На улице Леваневского произошло автопроисшествие с участием Mazda и Hyundai....
В пятницу, 3 декабря, на улице Харьковской произошло автопроисшествие с участием ВАЗ и Renault Logan....