В Сумах на Харьковской столкнулись ВАЗ и Рено

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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По информации «Путивльских ведомостей», пока предварительной, вчера днем фура везла брикеты из Шостки....
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1 декабря, около 8.00, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Быкова....