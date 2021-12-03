В Сумах на Харьковской столкнулись ВАЗ и Рено В пятницу, 3 декабря, на улице Харьковской произошло автопроисшествие с участием ВАЗ и Renault Logan.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.