На Сумщине полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении члена ОПГ Следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении главной исполнительницы организованной преступной группы, которая с 2015 года находилась в розыске.

Преступная группа в течение 3 лет занималась присвоением бюджетных средств, выделенных на оплату труда работникам одного из коммунальных заведений в Сумах.

В ходе досудебного расследования установлено, что ведущий экономист, главный бухгалтер, старший лаборант и глава первичной профсоюзной организации коммунального учреждения создали организованную преступную группу.

Действуя согласно разработанному плану, они подыскивали и трудоустраивали на работу в коммунальное учреждение лиц, которые в действительности не работали, но по их фамилиям начислялась заработная плата, которую участники организованной группы присваивали и распределяли между собой.

Так, в течение 2012-2014 годов участники преступной группы присвоили бюджетные денежные средства на общую сумму 39 000 гривен.

Трое участников организованной группы были привлечены к уголовной ответственности еще в 2017 году, а главная исполнительница с 2015 года находилась в розыске. Полицейские разыскали ее и теперь за совершенное она предстанет перед судом.

Следователями под процессуальным руководством прокуратуры уже направлен в суд обвинительный акт в отношении главной исполнительницы организованной преступной группы за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.