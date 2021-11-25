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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5543

Почему в сумском детском парке снова срезают старые деревья?

Парк «Сказка» всегда был очень зеленый. Здесь росли огромные, раскидистые тополя, но с каждым последним годом их количество неуклонно уменьшалось. Пилили их под разными предлогами - то ветки падают, то стволы трухлявые, а значит, деревья опасны для жизни и здоровья людей.

В итоге к концу этой осени в парке осталось 40 тополей. Но, похоже, до нового года доживет с десяток: в «Сказке» - снова вырубка. К сносу деревьев сумчане относятся по-разному. Кого-то раздражает тополиный пух, кто-то действительно переживает, чтобы веткой ребенка не пришибло, но многие возмущены этим распилом и пишут недовольные комментарии в соцсетях, пишет Ваш шанс.

- Почему убирают тополя, была ли в этом крайняя необходимость? - задали мы вопрос Олегу Левченко, директору КП «Сумыкоммунинвест», которое занимается парком «Сказка».

- К нам поступали жалобы от родителей, что в парке со старых тополей падают большие ветки и есть реальная угроза здоровью детей, гуляющих в парке. Второе - тополя пару лет назад снова начали цвести, появился раздражающий тополиный пух. Мы обратились в департамент инфраструктуры с просьбой обследовать деревья и дать разрешение на удаление тех, которые будут признаны аварийными. Все они будут убраны, останутся только те, которые находятся на аллее, в конце парка, ближе к ул. Троицкой.

Эту информацию нам подтвердили и в департаменте инфраструктуры. По словам специалистов, обследование проведено, 10 деревьев были признаны аварийными и подлежат сносу:

- Мы в департаменте от этого не в восторге, но большинство спиленных деревьев действительно больные. Да, несколько можно было бы еще оставить, но ненадолго, года на два-три. У КП есть договор на постоянное пользование землей, и вся ответственность за то, как предприятие ею распоряжается, лежит на руководстве.

Директора КП понять можно: не дай Бог, в парке кто-то пострадает из-за того, что на него упала большая ветка, а таких случаев по Украине много. Есть еще один аргумент в пользу сноса старых, отслуживших свой срок тополей - в парке посажено много молодых деревьев - ели, березы, липы, сакуры, катальпы, но они росли плохо, так как старые тополя доминировали и не давали им развиваться. Теперь они быстрее пойдут в рост. Кроме того, будут посажены новые деревья. Многие сумчане говорят: сначала посадите, а потом пилите. Но это неправильно, потому что на таких территориях, как парки, сначала нужно выпилить старые и больные деревья, а потом высаживать новые.

Что касается пуха, то тополям проводили омоложение кроны в 2012 г. После этого его лет пять-шесть не было, но за это время крона выросла и пух опять появился. Так что оставшимся деревьям снова будут делать омоложение крон.

***

Понятно, что деревья, как и люди, стареют и умирают, но для многих сумчан, особенно старшего поколения, тополя в «Сказке» - это еще и память. Потеряв большую часть старых тополей, парк как бы осиротел. Летом он вряд ли будет уютным и тенистым, ведь в жару, как бы ни были красивы сакуры и катальпы, под ними не спрячешься от палящего солнца...

 
Общество
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