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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:36181

У Сумах відкрилася філателістична виставка «Історія Збройних Сил України у поштових випусках»

Філателістична виставка «Історія Збройних Сил України у поштових випусках» відкрилася у Сумському обласному краєзнавчому музеї.

6 грудня, в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні сили України», українці відзначають державне свято – День Збройних сил України. Це свято стало символом справжньої мужності, героїзму і відваги. Ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну, та всім тим, хто несе військову службу в зоні АТО/ООС, за відданість українській державі, незламну силу волі та безстрашність. У Сумському краєзнавчому музеї презентовано філателістичну виставку «Історія Збройних Сил України у поштових випусках». Представлені поштові конверти, видані до річниць ЗСУ та Військово-морського флоту. Однією з перших поштових марок, випущених на честь захисників України в зоні проведення АТО/ООС, стала марка "За честь! За славу! За народ!» (2014 р.), на якій зображено фото сапера з Кам'янця-Подільського із позивним "Француз", майора Олексія Шинальського. Фото військового стало праобразом всіх українських воїнів. Цікавими є поштові конверти та марки серії ʺЗбройні формації Української революції 1917-1921 рр.ʺ, присвячені військовим частинам, що сто років тому боролись за українську державність та серія поштових марок «Сучасні однострої», на перших випусках якої - «Збройні сили України. Сухопутні війська», зображені форми одягу та знаки Сухопутних військ. У 2014 році Укрпошта у співпраці із Генеральним штабом ЗСУ започаткувала серію поштових конвертів «Героям слава!», випущену на вшанування пам’яті захисників держави, яким посмертно присвоєно звання Героя України. 22 січня 2020 року було випущено поштову марку «Кіборги. Вони вистояли! Не витримав бетон!» та конверт "Перший день» зі спецпогашенням, що є даниною вшанування українських воїнів, які протягом 242 днів боронили Донецький аеропорт. Також на виставці представлені поштові конверти та марки серії "Національна військова техніка", випущені Укрпоштою спільно з Державним концерном “Укроборонпром”. На них зображені зразки техніки, які виробляють для української армії. Збройні Сили України стали продовжувачами славних бойових традицій українського війська та є одним з основних елементів стабільного і впевненого розвитку Української держави, справжньою гарантією державного суверенітету.

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