На Сумщине спасатели оказали помощь водителю

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что при движении на скользком участке пути автомобиль занесло в кювет. Спасатели с помощью лебедки, установленной на пожарном вездеходе на базе МАЗ, отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, которые в результате происшествия не пострадали.
Всего к оказанию помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.