На Сумщине спасатели оказали помощь водителю Сегодня, 3 декабря, в 6:26 в Службу спасения "101" от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке легкового автомобиля на автодороге «Сумы – Путивль – Глухов – Шостка» вблизи с. Собичево Глуховской ОТГ.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что при движении на скользком участке пути автомобиль занесло в кювет. Спасатели с помощью лебедки, установленной на пожарном вездеходе на базе МАЗ, отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и пассажир, которые в результате происшествия не пострадали.

Всего к оказанию помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.