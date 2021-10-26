Бегун с Сумщины пробежал 70 км по горам Омана

В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов на разных дистанциях – от 20 до 70 км. Тренер Чернеччинской ДЮСШ "Юность", известный ультрамарафонец Евгений Глыва бежал 70 км, которые преодолел за 9 часов 13 минут и 2 секунды – это 8-й результат. Победителем стал давний соперник нашего земляка по пустынным забегам марокканец Рашид Эль Морабити – 6:57:07.
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