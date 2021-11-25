В Сумах патрульные стали свидетелями ДТП (видео) Вчера, около 13 часов, патрульные стали свидетелями ДТП на площади Покровской.

61-летний водитель транспортного средства Mitsubishi, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил наезд на транспортное средство Peugeot, водитель которого остановился перед светофорным объектом.

В результате ДТП машины получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mitsubishi админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.