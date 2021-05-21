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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03303

На Сумщине подрядчика подозревают в служебной халатности с убытком в 1,2 млн грн

При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору Общества с ограниченной ответственностью, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб управлению образования в размере около 1,2 млн грн (ч.2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, указанное Общество в 2020 году производило реконструкцию здания Конотопской гимназии. Во время выполнения работ директор Общества не обеспечил надлежащее заклеивание швов мембраны над утеплителем на крыше заведения и допустил частичный демонтаж кровли, во время дождя водой было повреждено помещение актового, спортивного и хореографического зала, лестничной клетки и подсобного помещения. Из-за служебной халатности директора управлению образования Конотопского городского совета, согласно выводу экспертизы, причинен материальный ущерб на общую сумму почти 1,2 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется сотрудниками Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Служебная халатность
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