График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных На выходных, 4 и 5 декабря, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации.

В течение выходных вакцинироваться можно в четырех Центрах массовой вакцинации:

ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1 – с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00),

ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 – с 10:00 до 14:00),

ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3 – с 9:00 до 14:00),

МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3 – с 9:00 до 13:00).

Амбулатории Центров первичной медико-санитарной помощи:

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 – с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 – в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9 :00 до 12:00),

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А – с 9:00 до 14:00).

Кроме этого, в воскресенье, 5 декабря, прививка от COVID-19 будет проводиться в библиотеке-филиале № 7 (ул. Г. Кондратьева, 140 – с 10:00 до 13:00).