График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

В течение выходных вакцинироваться можно в четырех Центрах массовой вакцинации:
ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1 – с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00),
ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 – с 10:00 до 14:00),
ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3 – с 9:00 до 14:00),
МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3 – с 9:00 до 13:00).
Амбулатории Центров первичной медико-санитарной помощи:
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 – с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 – в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9 :00 до 12:00),
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А – с 9:00 до 14:00).
Кроме этого, в воскресенье, 5 декабря, прививка от COVID-19 будет проводиться в библиотеке-филиале № 7 (ул. Г. Кондратьева, 140 – с 10:00 до 13:00).
Отныне детям в возрасте от 12-ти лет и их родителям можно прививаться от коронавируса в помещении детской поликлиники в Шостке....
В целях предотвращения и распространения вирусной инфекции COVID-19 подопечных Дома ночного пребывания КУ «Сумский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления...
В области привито 44,4% взрослого населения, сообщили на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации....
Об этом сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Елена Назаренко....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....