На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий На территории Сумской области ожидается ухудшение погодных условий.

3 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в северной половине области небольшой дождь с мокрым снегом, вечером небольшой дождь со снегом, на дорогах местами возможна гололедица. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8 °С тепла.

В городе Сумы облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, вечером небольшой дождь со снегом. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем 6-8 °С тепла.

С целью принятия мер по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предотвращения осложнений в дорожном движении и предупреждения совершения ДТП на автодорогах общего пользования государственного значения установлен график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники.

Служба автомобильных дорог в Сумской области призывает всех участников дорожного движения воздержаться от дальних поездок, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций, на дороге соблюдать правила дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог по телефону 050-307-56-92.

Стоянки и места отстоя для транспортных средств изображены на Google карте: https://cutt.ly/KTEjqIm.