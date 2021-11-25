На Сумщине дали 4 года грабителю и вору К 4 годам лишения свободы приговорен мужчина, который ограбил знакомого и обворовывал дома.

Тростянецким отделом Ахтырской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, который ограбил знакомого и обворовывал дома.

Событие произошло в г. Тростянец 20 августа 2021 года. В ночное время вблизи одного из местных кафе между двумя знакомыми обвиняемого возникла потасовка. Пока между мужчинами продолжалась схватка, обвиняемый, пользуясь случаем, вырвал из рук одного барсетку и скрылся. Вместе с тем, доказана его причастность к ряду краж из частных домов. Установлено, что обвиняемый в отсутствие хозяев проникал на территорию домовладений, откуда похищал преимущественно металлические изделия, которые затем сдавал на металлолом.

По приговору суда мужчина признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 186 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.