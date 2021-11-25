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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:3548

Вікіпедія запрошує сумських освітян долучитися до конкурсу статей на теми шкільної програми

Із 1 грудня до 28 лютого 2022 року в українській Вікіпедії проходить щорічний конкурс статей «Вікіпедія для школи»

Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО «Вікімедіа Україна» щорічно проводить конкурс «Вікіпедія для школи». До участі запрошуються шкільні вчителі, університетські викладачі та всі охочі.

Конкурсні категорії цьогорічного конкурсу: всесвітня історія, географія, зарубіжна література, інформатика, історія України, математика, українська література, українська мова та фізика. Цьогоріч конкурс уперше пройде не лише у Вікіпедії, а й у сестринському вікіпроєкті – Вікіцитатах.

Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії і заповнити анкету. У період з 1 грудня до 28 лютого потрібно створити чи поліпшити статті зі списку пропонованих. За результатами оцінювання журі організатори нагородять переможців цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та пам’ятні сувеніри. Детальніше про ці та інші умови конкурсу – на сайті shkola.wikimedia.org.ua

9 грудня, 11 січня та 10 лютого ГО «Вікімедіа Україна» проведе навчальні вебінари із основ редагування Вікіпедії, також заплановані сесії відповідей на запитання учасників для педагогів та усіх охочих взяти участь у конкурсі. Реєстрація на події за посиланням.

З питаннями та пропозиціями щодо конкурсу «Вікіпедія для школи 2021-2022» пишіть на скриньку shkola@wikimedia.org.ua.

 
 
 
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