Мэр Сум назначил нового директора ФК «Сумы»

Распоряжением Сумского городского головы Александра Лысенко директором ФК «Сумы» назначен Заруцкий Н.А. До назначения последний занимал должности руководителей департамента агропромышленного комплекса Киевской облгосадминистрации, Сумского комбикормового завода, совместного украино-турецкого предприятия «Асена», Сумыагросоюза, работал в Сумском райвоенкомате, был кандидатом на должность замдиректора департамента инфраструктуры и т.д. Был фигурантом двух административных дел о нарушении законодательства о труде.
Судя по всему, со спортом человек совсем не связан.
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